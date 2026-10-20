Российская армия нанесла новые удары по украинским тылам. Приходят сообщения о взрывах в Днепропетровске, Николаеве, Изюме. В Львовской области после прилетов поврежден объект энергетики, который ВСУ использовали в своих интересах. Кроме того, "Герани" работали в Хмельницкой и Волынской областях. Это ответ на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В зоне ответственности группировки "Запад" экипаж вертолёта Ми-28НМ управляемой ракетой точно поразил место запуска и расчет БПЛА противника.

В Запорожской области ударные беспилотники группировки "Восток" уничтожили несколько самоходных гаубиц "Богдана", установку "Град" и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. На месте хранения боекомплекта начались вторичные детонации.

На Днепропетровском направлении отличился оператор "Молнии". Из-за воздействия вражеской РЭБ ему пришлось "вслепую" наносить удар по пункту управления дронами противника. Трудную задачу он выполнил блестяще.

И вот еще подробности взятия Доброполья - одного из основных узлов обороны противника на этом участке фронта. Морпехи 177-го полка уничтожили около 200 мест запуска БПЛА, свыше 20 складов и 150 точек временной дислокации ВСУ.

А накануне под наш контроль перешло село Омельник Запорожской области. Штурмовики группировки "Восток" преодолели укрепленную оборону противника.