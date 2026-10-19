Названа причина смерти ведущего Михаила Пономарева

В Москве скончался телеведущий Михаил Пономарев. Ему было 57 лет. Причину смерти ведущего огласила его дочь.

По словам наследницы Пономарева, у него были проблемы с сердцем. "Причиной смерти папы стал инфаркт", — сообщила девушка.

Дата и места проведения гражданской панихиды пока не называются. Семья позже сделает объявление о похоронах, пока идет подготовка к траурному мероприятию.

В конце 90-х телеведущий пережил скандальное увольнение. Он сам рассказывал об этом и возмущался, что его убрали из программы "Вести" не из-за профессиональных качеств.

"Знаете, с какой формулировкой меня отстранили? За плохой характер! За то, что постоянно вступал в дискуссии, а они никому внутри коллектива не нужны — хватает, мол, внешних проблем!" — сетовал тогда Михаил.

Через несколько лет после увольнения Пономарев сообщил, что подумывает о создании собственного телеканала, однако этот проект он так и не смог реализовать, пишет ТАСС.