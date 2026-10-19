Укронацисты нанесли новые удары по Луганской Народной Республике, в результате атак погибли три человека. Об этом рассказал в понедельник, 19 октября, глава региона Леонид Пасечник.

Как подчеркнул политик, на автодороге вблизи города Первомайск ВСУ ударили по автомобилю ритуальной службы, который перевозил умершего человека. Жертвами атаки стали три человека.

Кроме того, украинский дрон нанес удар по грузовому автомобилю в Славяносербском округе, пострадал водитель. При повторной атаке на этом же участке ранение получил мужчина.

В отличие от бандеровцев, ВС России не выбирают мишенями гражданские объекты. Как подчеркивал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, наша армия не наносит удары по объектам на Украине, если они не используются в военных целях. Атаки осуществляются только на инфраструктуру, которая обеспечивает ВСУ и используется для содействия терактам на российской территории, сообщает РИА Новости.

Тем временем официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что растущее количество жертв среди мирного населения тревожит генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. В Москве подчеркивают, что атаки киевского режима на гражданское население носят террористический характер.