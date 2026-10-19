Роспотребнадзор: России не грозит оспа обезьян

Продолжающееся в мире распространение оспы обезьян не представляет угрозы для России. В этом заверил в понедельник, 19 октября, Роспотребнадзор.

Комментарий службы последовал за подтверждением петербургских медиков диагноза "оспа обезьян" у пяти человек. Это вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.

Как подчеркивает Роспотребнадзор на своем официальном сайте, массовому завозу этой инфекции в нашу страну препятствует "Санитарный щит": во всех пунктах пропуска на границе осуществляется санитарно-карантинный контроль. Также в российских лечебных учреждениях достаточно высокотехнологичных тест-систем, способных в кратчайшие сроки эффективно выявлять вирус оспы обезьян, в том числе новые геноварианты.

Чтобы обезопасить себя от заражения в ходе заграничных поездок, россиян призывают воздерживаться от контактов с животными, особенно с грызунами и приматами, и тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко подчеркивал, что заражение так называемой оспой обезьян возможно лишь при очень тесном контакте с инфицированным — для этого "можно дышать, кашлять, там общий пот, одежда, кровь, биологические жидкости".

Доктор медицинских наук Лариса Волкова отмечала, что сыпь при оспе обезьян легко спутать с высыпаниями при других инфекциях: ветрянке, опоясывающем лишае, герпесе. Определить заболевание помогает сдача анализов методом ПЦР. При любых настораживающих симптомах надлежит как можно скорее обращаться за медицинской помощью.