39-летняя звезда бразильских сериалов скончалась от рака: ее уход оплакивает весь мир

Звезда бразильских сериалов Луа Бланко скончалась 18 октября. Ей было 39 лет. Актриса скрывала от поклонников неизлечимое заболевание.

Бланко несколько месяцев боролась с раком кишечника, но заболевание стремительно прогрессировало. Актриса держалась до самого конца и старалась подбадривать свою семью.

"Она вела борьбу против рака в последние месяцы жизни, и в это время она была полностью окружена любовью семьи и друзей, которые были с ней всю жизнь. Она ушла в иной мир, наполненный любовью, и с верой в Бога. Она будет с нами всегда", — рассказал о трагедии брат актрисы Даниель Бланко.

Поклонники Луы из разных уголков планеты выражают соболезнования ее семье. В соцсетях люди оставляют трогательные комментарии. "Бог принимает тебя! Лети, дорогая!"; "Какая красивая актриса. Я очень ее любила"; "Господи, какое горе!"; "Бедная девочка, такая молодая", — пишут пользователи Сети.

На счету Бланко десятки ролей в сериалах. Телезрители запомнят ее по работам в таких лентах, как "Три сестры", "Мятежники", "Смертный грех", "Сила желания" и многие другие.

Детей у актрисы не было. Она не успела встретить мужчину, с которым решилась бы создать семью.