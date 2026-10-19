Киностудия Горького готовит экспозицию уникальной коллекции фарфора

В Москве закончена модернизация комплекса "Костюмы и реквизиты" киностудии имени М. Горького. Постепенно там будут восстанавливать вещи и инвентарь со складов киностудии. Интересно, что история появления некоторого реквизита неизвестна.

Так, недавно там был обнаружен фрагмент алтаря от Кузнецовского фарфора. Об этом корреспонденту "Мосинформ" рассказала заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникации киностудии Горького Анна Харнас.

Кузнецовским фарфором называли "Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова", которое работало в России примерно с 1889 год по 1918 год. Но когда именно был изготовлен этот алтарь и как он попал на киностудию, еще только предстоит установить. В Москве закончена модернизация комплекса "Костюмы и реквизит" киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна.

"Несколько раз в месяц мы будем пускать туда экскурсии, - пообещала Анна Харнас. - Нечасто, потому что там постоянно кипит работа: это же наш остров сокровищ, там можно увидеть наряды с самых разных фильмов. Там же восстанавливают часть реквизита со складов, некоторый найден в плачевном состоянии". Так, недавно был обнаружен костюм Анидаг из "Королевства кривых зеркал", сейчас он на реставрации. Уже выставлены для осмотра костюмы других героев этого фильма, а также красивые шубки и полушубки, которые снимались в сказке "Морозко", плюс наряды из кинофильмов "Герой нашего времени", "Юность Петра", "Тихий Дон", копия миелофона Алисы Селезневой из "Гостьи из Будущего", трон Петра I из фильма "В начале славных дел" и, конечно, коллекция видеокамер, на которые раньше снимали кино. Готовится к экспозиции уникальная коллекция фарфора киностудии Горького.

"Мы будем делать экскурсию по фарфору, потому что в коллекции обнаружены просто потрясающие вещи, - подтвердила Анна Харнас. - Например, фрагмент алтаря производства Кузнецовского фарфора. До революции 1917 года было сделано всего 16 таких алтарей, и большая их часть утрачена. К сожалению, мы не знаем, как этот алтарь и многие другие предметы культа (причем не только христианского, но и буддийского) оказались на киностудии. И хотели бы получить грант на исследовательскую работу, чтобы это выяснить".