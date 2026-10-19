Ялту и южный берег Крыма накрыли мощные ливни и шторм. Жителей готовят к возможной эвакуации. На улицах селевые потоки.

Наиболее сложная обстановка под Ялтой в поселке Кореизе, там реки вышли из берегов и вода хлынула в жилые кварталы. Подтоплены дома в частном секторе, экстренные службы и волонтеры строят заградительные сооружения из мешков с песком.

В регионе уже третий день продолжаются дожди. От непогоды также пострадала Алушта, Судак, Феодосия и Бахчисарайский район. Зафиксированы перебои с электричеством и водой, высота волн на море достигает пяти метров.