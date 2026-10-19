ВС России разбомбили еще один украинский сухогруз

Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.

Как уточняет в понедельник, 19 октября, Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, в результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения укронацистов.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что систематические удары российских войск по инфраструктуре остановили работу основных черноморских портов Украины. Это ответ на попытки Киева остановить российское судоходство.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал: наша армия не наносит удары по объектам на Украине, если они не используются в военных целях. Атаки осуществляются только на инфраструктуру, которая обеспечивает ВСУ и используется для содействия терактам на российской территории.