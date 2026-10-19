Конфликт на Украине завершится рано или поздно заключением мирного соглашения, которое повергнет европейцев в шок. С таким прогнозом выступают западные журналисты и аналитики.

Как пишет UnHerd, "обычно войны завершаются тогда, когда у одной из сторон заканчиваются продовольствие, нефть или другие жизненно важные ресурсы".

В ситуации с украинским конфликтом "было бы глупо полагать, что при цене на нефть в 110 долларов за баррель у ее второго по величине производителя в мире заканчиваются деньги", а значит, расчет на нанесение России стратегического поражения не оправдался.

Портал подчеркивает, что особое влияние на дальнейшую динамику событий на Украине окажет позиция американских властей — Соединенные Штаты заинтересованы в успешной реализации дизельной сделки, заключенной с Россией.

На этом фоне президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что два года назад главарь киевского режима Владимир Зеленский имел возможность добиться лучшего соглашения по мирному урегулированию, чем сейчас.

Между тем депутат Верховной рады Украины Анна Скороход выразила надежду на то, что предводителя киевского режима всё же заставят перейти к переговорам по урегулированию конфликта. По ее мнению, это было бы логичным вариантом развития событий после договоренности лидеров США и России о поставках российского дизельного топлива.