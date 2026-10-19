Минфин опроверг слух о введении акциза на конфеты

Министерство финансов не предлагало вводить в России акциз на конфеты. Об этом рассказал в понедельник, 19 октября, статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Алексей Сазанов.

Как подчеркнул политик, Минфин таких предложений не готовит и не предлагал, сообщает РИА Новости.

В России ранее звучали предложения ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли, которые считаются вредными и опасными для здоровья. В настоящее время действует акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки.

Кандидат медицинских наук Евгений Белоусов заявил, что полный отказ от сладкого не причинит вреда здоровью вопреки бытующему мнению о том, что "мозгу необходим сахар". Однако важно разграничивать употребление продуктов с добавленным сахаром и разумное включение в рацион полезных углеводов из круп, картофеля, бобовых, овощей, фруктов и других продуктов, цитирует эксперта "Лента.ру".

Неправильное питание является одной из причин распространения эндокринных нарушений у россиян. Директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова (НМИЦ эндокринологии) Министерства здравоохранения России, академик РАН Наталья Мокрышева подчеркивала, что практически половина людей, страдающих такими патологиями, и не подозревают о состоянии своего здоровья.