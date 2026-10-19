Москвичам рассказали, сколько продержится аномально высокое давление

Аномально высокое атмосферное давление установится в Москве и практически всю рабочую неделю сохранится на повышенном фоне. Об этом предупредил в понедельник, 19 октября, начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил эксперт, в ночь на вторник 20 октября, ожидается 766 миллиметров ртутного столба, что почти на 15–17 единиц выше климатической нормы. После достижения этого пика показатель начнет плавно понижаться, однако до выходных сохранится на повышенном фоне.

При этом температура воздуха в Москве и Московской области будет выше нормы примерно на два градуса, а погода в целом останется сухой и комфортной, цитирует Голубева РИА Новости.

Как уточняет Гидрометцентр на своем официальном сайте, на европейскую территорию России распространяется обширный скандинавский антициклон. Под его влиянием установилась малооблачная погода с большим суточным ходом температуры воздуха.

В столичном регионе ночи станут более прохладными из-за усиливающегося ночного выхолаживания, минимальная температура может быть ниже нуля. Послеполуденные показания термометров в Москве в начале недели прогнозируются на уровне десяти градусов выше нуля, в последующие дни — немного выше.

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