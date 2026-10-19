Товарооборот между Россией и Ираном продолжает расти, несмотря на незаконные санкции Запада и геополитические вызовы, об этом заявил Михаил Мишустин.

Глава кабмина прибыл в Таджикистан, где уже 20 октября состоится заседание Совета глав правительств стран ШОС. А началась рабочая программа со встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Обсудили реализацию Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. В приоритете сотрудничество в области энергетики, в центре внимания строительство атомной электростанции "Бушер". Речь шла о реализации и других крупных проектов.