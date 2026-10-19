ЦРУ и связанные с ним американские структуры не просто знали о въезде бывших нацистских пособников в Канаду, а, по данным рассекреченного текста, организованно содействовали ему - в том числе в обход канадских проверок. Так, в 1953 году по рекомендации европейского командования армии США в Канаду были направлены около 40 человек, связанных с Третьим Рейхом. Американцы сообщали канадским визовым офицерам, что "неблагоприятных сведений" о кандидатах нет, просили допустить их к въезду без проверки биографии или просто снабжали нацистов поддельными документами. В одном случае человек, отклонённый Канадой в 1953 году, через три месяца был представлен снова - уже с новым комплектом документов и другой личностью

Доклад Алти Родал под названием "Нацистские военные преступники в Канаде: Историческая и политическая обстановка с 1940-х годов по настоящее время" был написан в конце 80=х годов прошлого века. Но тогда его опубликовали с купюрами, а затем постарались благополучно забыть. И вот, наконец, - под давлением общественности Федеральный суд Канады обязал правительство рассекретить вымаранные фрагменты. Многие из них проливают свет на то, кто помогал нацистам: "ЦРУ и связанные с ним американские структуры не просто знали о въезде бывших нацистских пособников в Канаду, а по данным рассекреченного текста, организованно содействовали ему - в том числе в обход канадских проверок. Так, в 1953 году по рекомендации европейского командования армии США в Канаду были направлены около 40 человек, связанных с Третьим Рейхом. Американцы сообщали канадским визовым офицерам, что "неблагоприятных сведений" о кандидатах нет, просили допустить их к въезду без проверки биографии или просто снабжали нацистов поддельными документами. В одном случае человек, отклонённый Канадой в 1953 году, через три месяца был представлен снова - уже с новым комплектом документов и другой личностью".

Именно так в Канаде оказался эсэсовец Гельмут Оберлендер, официально признанный виновным в убийстве 3 тысяч 290 советских граждан в годы Великой Отечественной войны. В том числе - более двухсот воспитанников ейского детдома, казненных в 1942-м. Тем же маршрутом воспользовался и Ярослав Гунько, который участвовал в истреблении населения Украины.

Убийцу советских граждан представили как борца за независимость Украины против СССР. Позже тогдашний премьер-министр Трюдо заявил, что якобы понятия не имел о прошлом эсэсовца. Вот и в 80-х годах прошлого века правительство Канады вместо того, чтобы потребовать от США разъяснений, последовательно пыталось замять эту историю.

Канадским правозащитникам пока не удалось добиться, чтобы доклад был рассекречен полностью. Отказываются власти и разглашать имена нацистов, осевших в стране после Второй мировой. По данным СМИ, в этом списке - почти 900 предполагаемых военных преступников. Некоторые живы до сих пор.