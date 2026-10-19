В Госдуму внесли законопроект о переименовании Петербурга и Волгограда

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, предусматривающий переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград.

Как уточняет ТАСС, автор законодательной инициативы — депутат от фракции КПРФ в Госдуме Анжелика Глазкова. Она считает необходимым вернуть указанным городам-героям исторические наименования, чтобы "восстановить историческую справедливость".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "странно было бы говорить о "блокаде Санкт-Петербурга" или о "Волгоградской битве".

Инициативы такого рода звучали неоднократно, однако массовой поддержки так и не встретили. Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский напомнил в своем "Макс"-канале, что петербуржцы уже сделали свой выбор на референдуме 1991 года — сейчас нет оснований вновь возвращаться к этому вопросу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2025 году напомнил коммунистам, что Сталинград был переименован при советской власти: "Взяли назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Сами сделали, а сейчас говорите — верните".

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что вопрос возвращения Волгограду имени Сталинград должен решаться на региональном уровне — это необходимо отдать на откуп жителям города.