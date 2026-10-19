Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер подтвердил в понедельник, 19 октября, что подписал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

Как считают американские власти, во приказу Рауля Кастро в феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue. Официальная Гавана мотивировала свои действия тем, что два борта нарушили воздушное пространство островного государства.

Поскольку Международная организация гражданской авиации считает, что инцидент произошел на нейтральной территории, Соединенные Штаты обвинили Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американских граждан.

После захвата американскими военными в январе 2026 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон не скрывал, что следующей своей мишенью избрал экс-лидера Кубы. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что не исключен сценарий похищения Рауля Кастро, а также потребовал от Гаваны минимизировать угрозы в адрес Соединенных Штатов, чтобы их не пришлось "устранять".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал агрессивную политику Вашингтона против Гаваны, подчеркнув, что "дальнейшая игра мускулами в виде этой армады и так далее – это лишь способно ухудшить положение жителей".