Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение понедельника, 19 октября, 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, с 8 до 20 часов вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Белгородской и Курской областями, над Крымом и над Пермским краем.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что на автодороге вблизи города Первомайск ВСУ ударили по автомобилю ритуальной службы, который перевозил умершего человека. Жертвами атаки стали три человека. Еще двое пострадали при налетах украинских беспилотников.

При этом западные журналисты и аналитики предупреждают: конфликт на Украине завершится рано или поздно заключением мирного соглашения, которое повергнет европейцев в шок. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что два года назад главарь киевского режима Владимир Зеленский имел возможность добиться лучшего соглашения по мирному урегулированию, чем сейчас.