Ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине сохраняются, а разведывательные данные о пусках российских ракет вновь не поступили украинской армии. Об этом рассказал в понедельник, 19 октября, главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Как пожаловался утративший легитимность президент Украины, "фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестает функционировать на скорости 130-161 километр в час".

Недовольны на Украине и тем, что американские власти не торопятся удовлетворять запросы киевского режима на поставки новых вооружений. Украинские СМИ пишут, что у шефа Пентагона Пита Хегсета "на столе лежат контракты на передачу ракет для Patriot", однако он их не подписывает.

На этом фоне западные интернет-пользователи предлагают руководству киевского режима поумерить пыл. В Сети, в частности, припоминают Зеленскому его хамские выпады против западных спонсоров и отсутствие благодарности: "Любишь выпячивать грудь колесом, поэтому справишься и без посторонней помощи". Политику-шоумену предлагают смириться "с тем, что от тебя отказались", а также "попробовать снова укусить руку, которая его кормит" (цитаты по РИА Новости).

Между тем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не приостанавливали предоставление Киеву разведывательной информации, а комментировать тему Starlink он отказался. Глава Госдепартамента выразил недоумение в связи с тем, что Зеленский распространяет сведения, не соответствующие действительности.