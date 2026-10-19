Большинство членов ЕС не поддержали идею запретить выдачу виз россиянам

Инициатива финских властей запретить выдачу туристических виз россиянам для въезда в страны Европы не встретила поддержку. Об этом рассказал в понедельник, 19 октября, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

Ранее финский министр иностранных дел Элина Валтонен призвала внедрить "более строгую и унифицированную визовую политику на всей территории ЕС" для граждан России. Власти Финляндии выразили недовольство тем, что выдача шенгенских виз россиянам возрастает, несмотря на санкционную политику.

Однако глава МИД Чехии призвал коллег по ЕС осознать, что "реальность такова, какова есть", а состоит она в том, что большинство членов интеграционного объединения не хотят запрещать выдачу виз россиянам.

На этом фоне член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, которого цитирует ТАСС, напомнил, что Финляндия раньше получала огромную выгоду от туристов из России. Закрытие границ и антироссийские рестрикции больно ударили по финской экономике: прекращают работу магазины и рестораны, уровень безработицы в Финляндии стал самым высоким в Европе.

Однако это не мешает официальном Брюсселю педалировать тему ужесточения визовой политики в отношении россиян. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт признал, что с 2022 года это приоритет Европейского союза, хотя сдвигов добиться пока не удается. Связано это с тем, что каждый член интеграционного объединения решает вопрос выдачи виз на свое усмотрение, а ЕК не обладает полномочиями в данной сфере.