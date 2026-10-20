Почему политика открытых дверей, по отношению к выходцам из Африки и Азии, которой так гордятся французские власти, и привела к миграционному кризису и вандализму на улицах? Могут ли социальные льготы гарантировать ассимиляцию с европейскими ценностями?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Если уроженец Африки привозит во Францию 6 жен и 30-40 детей, он на всех получает пособия. И, естественно, он не работает, ему не нужно", - отметил он.

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