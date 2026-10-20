Любовь зла: люди начали признаваться в чувствах к ИИ

Любовь зла. Любовь коварна. И нет ничего губительнее виртуальных страстей, когда одержимый фантазиями и жаждой крепких отношений человек влюбляется в образ, который и осязать то не в состоянии, а уже летит навстречу большому гражданскому чувству.

Эдимар Мартинес из бразильского городка Императрис работал каменщиком, мечтал о романтических отношениях. Начал искать их в соцсетях. А там такое! На любой вкус. Краше, чем в кино. Матринес оказался разборчивым товарищем, на первых попавшихся дам не бросался….

Ферма, коровы кругом. Джессика томилась по личному счастью, искала его, единственного. Обещала обеспечить финансовую стабильность и жилье. Казалось бы, ты, Мартинес, пока кирпичи на стройке кладешь, справки наведи, что за Джессика, из какого колхоза? Но нет! Каменщик продает все свое нехитрое имущество, приезжает с чемоданом в Белу-Оризонти — столицу штата Минас-Жерайс. И начинает искать свою любовь Джессику с приданным в виде крупного рогатого скота. В итоге обратился в полицию, где ему разъяснили, что полюбил он продукт искусственного интеллекта. И никакой Джессики не существует. Сколько таких историй!

Француженку по имени Энн дистанционно полюбил Бред Питт. Энн развелась с мужем-миллионеров, перевела Бреду 830 тысяч евро на лечение. История оказалась бредом. Мошенники на скорую руку скроили виртуального героя.

Жительница Калифорнии Кэтрин Хадсон получила предложение руки и сердца от Киану Ривза. Ошалела настолько, что перевела ему все деньги. Виртуальный жених и был таков. Кэтрин пришлось переселиться в личный автомобиль для постоянного проживания. А бразильского товарища Мартинеса, конечно, можно пожалеть. Но лучше бы изучал основы искусственного интеллекта. И наши фильмы про любовь смотрел. Любовь… в действительности все не так, как на самом деле.