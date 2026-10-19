Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил: "Пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины".

Глава Белого Дома считает: Зеленский не способствует мирному урегулированию и не хочет завершения украинского конфликта.

Также американский лидер раскритиковал главу киевского режима за слова о том, что президент США якобы находится "на неправильной стороне истории", заявив, что "тот не знает, о чем говорит".

"Честно говоря, Россия в вопросе Украины вела себя вполне адекватно. Они не предпринимали каких-либо значительных действий"", - добавил мистер Трамп.

Украине, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского, считает глава Белого дома.

Что еще сказал Дональд Трамп: США активно ведут с Россией переговоры по Украине и не собираются сейчас вводить санкции против Москвы.