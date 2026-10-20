Россия и КНДР обменяются опытом в сфере воспитания и ИИ

Во ходе двухсторонней встречи в Пхеньянском дворце Кравцов и Ли Ен Чхоль обсудили изучение русского языка в КНДР, обмен опытом в сфере воспитания и искусственного интеллекта.



В рамках визита Кравцов открыл Центр открытого образования на русском языке на базе Второго Пхеньянского педагогического института. Это стало важным шагом для продвижения российских образовательных стандартов за рубежом. Министр просвещения РФ также поблагодарил корейскую сторону за внимание к изучению языка.



"Сегодня мы открыли центр обучения русскому языку. Уверен, что этот центр станет мостом настоящей дружбы", — отметил Сергей Кравцов.



19 июня 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.