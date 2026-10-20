Уиткофф готовится к встрече с Путиным на следующей неделе

Стивен Уиткофф намерен прибыть в российскую столицу после переговоров с украинской делегацией в Осло. Однако точная дата встречи пока не определена.

Представители Украины приедут в Осло, Норвегию, и планируют провести встречи во вторник или среду. После этого Кушнер и Уиткофф отправятся в Москву.

В последний раз Владимир Путин встречался с Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября. В ходе переговоров, которые продолжались около трех часов, российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта.