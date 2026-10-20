Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать Европу, несмотря на ее недостатки и слабости. Под этими проблемами он имел в виду миграционный кризис. Однако, если ситуация не разрешится и лидеры ЕС не обеспечат безопасность на границах, то Америка будет вынуждена уйти.



"Если они (европейские страны) не найдут свой путь скоро, а они должны найти свой путь, у нас не останется выбора, только уйти. У нас не будет выбора, только уйти. Мы не допустим того, чтобы это произошло здесь", — сказал президент США на митинге сторонников в штате Канзас.



Трамп выразил надежду, что ситуация в Европе, где из-за плохо охраняемых границ оказываются люди, не ценящие искусство, архитектуру и местных жителей, будет временной.



18 октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что массовые протесты во Франции являются следствием миграционной политики и других решений европейских властей.