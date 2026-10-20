В России отмечают День военного связиста

Сегодня - День военного связиста. Свой профессиональный праздник бойцы этих подразделений группировки "Центр" встречают на передовой.

Они обеспечивают устойчивое управление частями, прокладывают и восстанавливают поврежденные противником линии, разворачивают станции и удерживают каналы связи под огнем боевиков.

Военнослужащие группировки "Восток" для лучшей координации установили через систему беспроводного широкополосного доступа радиомосты между удаленными подразделениями на расстоянии до 50 километров.

А в Подмосковье на территории 119 бригады связи в преддверии праздника особо отличившимся бойцам вручены награды и присвоены очередные звания.