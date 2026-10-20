ВС России поразили украинскую портовую инфраструктуру и морские суда

Российские войска продолжили наносить удары по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины. Минувшей ночью ВС России использовали беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в Хмельницкой области поражен логистический центр "Гранд импорт". Его использовали для хранения грузов, предназначенных для ВСУ. Еще один транспортно-логистический центр поражен в Ковеле Волынской области. "Виндор Транс Сервис" также хранил и распределял грузы для украинской армии.

В порту Рени Одесской области целями стали объекты портовой инфраструктуры. Также поражены стоявшие на разгрузке три морских судна с вооружением, еще одно судно с военными грузами попало под удар российских беспилотников на пути в порт Одессы.