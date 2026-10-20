"Последняя муза Задорнова" беременна: у Марины Орловой будет третий ребенок

Марина Орлова, которую называли последней музой Михаила Задорнова, пропала с радаров пять лет назад. Красавица-актриса ушла из кино, чтобы обрести семейное счастье.

В 2021 году Марина переехала в США. В Лос-Анджелесе актриса вышла замуж за Георгия Кирьянова. В августе 2022-го Орлова родила двойню – сына Леонардо и дочь Оливию – и с головой ушла в материнство.

Но с недавних пор актриса снова вернулась к съемкам. Так, во время работы над одним из кинопроектов Марина Орлова обнаружила, что беременна. "Если бы не сделала тест, наверное, до сих пор ни о чем бы не догадалась. Мы с мужем не планировали ребенка. Но я верю: если Бог послал нам малыша, значит, он обязательно должен родиться", - сообщила радостная артистка.

Марина рассказала, что прекрасно себя чувствует, токсикоза у нее нет и она с нетерпением ждет появления на свет малыша. "Мой любимый воспринял эту новость с таким теплом, с такой зрелостью и заботой, что мне сразу стало спокойно и безопасно. А Оливия и Лео поспорили между собой, кто же родится — братик или сестричка?" - сообщила Орлова Starhit.

Отметим, что пока состояние позволяет, актриса активно работает в странах Европы, Азии и в Америке. Марина Орлова является членом гильдии актеров Голливуда SAG-AFTRA и гильдии композиторов и сценаристов в Италии SIAE.

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