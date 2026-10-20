В ООН обеспокоены ростом числа жертв мирных россиян от атак ВСУ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ударами ВСУ по российской территории и жертвами среди мирного населения.

Об этом заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Отдельно Гуттериш упомянул недавние удары по Санкт-Петербургу и окрестностям.

"Все атаки, направленные против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, должны прекратиться, где бы они ни происходили", - сказал Дюжаррик на брифинге в ООН.

18 октября над Ленинградской областью сбили 145 беспилотников. ВСУ атаковали нефтяной терминал, нефтебазу "Ручьи", а также объекты VK и Ozon. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.