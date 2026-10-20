В СФ спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14%

Ключевая ставка останется на уровне 14% до конца года.

Центробанк на ближайшем заседании в пятницу, 23 октября, скорее всего, не будет повышать ключевую ставку, сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

"Речь идет скорее об удлинении паузы, чем о развороте денежно-кредитной политики", - сказала парламентарий в беседе с ТАСС.

Дягилева напомнила, что на последнем заседании ЦБ впервые взял паузу в цикле снижения ставки из-за усилившегося ценового давления.

Сенатор объяснила, что поддержание высокой ключевой ставки – это необходимость для обеспечения макроэкономической стабильности.

По данным на 20 октября, ключевая ставка ЦБ России составляет 14% годовых. Ее утвердили на заседании 27 июля.