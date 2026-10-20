Стало известно, на сколько вырастут пенсии неработающих граждан России

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей.

Таким образом, в следующем году размер страховой пенсии составит 30 241 рубль, рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что в 2027 году пенсии россиян проиндексируют дважды: на 6,8% в феврале и на 3,3% в апреле. Эта схема позволит росту пенсий обогнать уровень инфляции.

Ранее стало известно, что часть российских пенсионеров получат ноябрьскую пенсию досрочно из-за Дня народного единства.