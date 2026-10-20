Уиткофф планирует приехать в Россию после встречи с Зеленским

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направляется в Осло. В норвежской столице у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. В переговорах примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители "Еврочетверки", Европейского союза и НАТО, сообщил в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.

Цель поездки, по данным Равида — продолжить работу над всеобъемлющим предложением, которое может стать основой для возобновления переговоров с Россией. Из Осло Уиткофф планирует отправиться в Россию, где надеется встретиться с президентом Владимиром Путиным. Отмечается, что спецпредставитель Трампа представит главе российского государства идеи, разработанные в тесном сотрудничестве с Зеленским и европейскими партнерами.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в воскресенье уже имели беседу с украинским лидером. Они обсудили с Зеленским достигнутый прогресс и дальнейшие шаги. Однако сегодня стало известно, что у зятя американского президента грипп, он не будет присутствовать на встрече в Осло лично, чтобы не заразить других.