Психолог Степанова высказалась про отношения Джигана и Самойловой: "Он чувствует себя шматком ненужного сала"

Рэпер Джиган в центре скандала. Лишь недавно стало известно, что в июле артист будучи в измененном сознании устроил стрельбу на территории своего загородного дома, около десяти часов удерживал собственных работников, а одного из них даже ранил.

Самое чудовищное, что в этот момент в доме находились и дети. Они прятались от Джигана в шкафах и звонили матери. Оксана Самойлова в этот момент была в Италии. Дети признавались в любви маме и боялись, что отец их сейчас убьет. К счастью, Джигана удалось успокоить, а потом отправить в реабилитационный центр в Израиль.

О том, что случилось, рассказала Оксана Самойлова в интервью Ксении Собчак. Отметим, что не так давно блогерша оформила развод с рэпером. И вот теперь отношения рэпера и его экс-супруги проанализировала известный психолог Вероника Степанова. По ее мнению, изначально именно Джиган был звездой в отношениях, но постепенно роли сместились, и главное место заняла Оксана.

"Оксана его подсожрала, надо сказать. В 2007-2011 годах это был известный рэпер. Он был на арене. Сегодня это тень, человек, который уступил дорогу партнеру. Оксана вышла на Олимп и его собой закрыла, спрятав его по сути куда-то в шкаф. Он чувствует себя шматком ненужного сала", - заявила Степанова.

По ее мнению, когда Оксана забрала пальму первенства, с одной стороны, Джиган расстроился, но с другой, расслабился и стал делать все, что ему заблагорассудится. Степанова назвала рэпера плохим отцом. "Нафиг ему дети не нужны!" - отрезала она.

Вероника поверила словам Оксаны про выходки Джигана и даже допустила, что та преуменьшила серьезность ситуации. При этом она считает, что Самойлова изначально знала, с кем связывает жизнь. "Она вышла замуж за богатого сыночка, успешного рэпера, но очень проблемного человека. Потому что сама из себя ничего ровным счетом не представляла вообще", - высказала мнение Вероника.

Она предположила, что годами Оксана жила рядом с зависимым человеком, ее "плюс-минус все устраивало". Но ситуация изменилась, когда она стала зарабатывать больше мужа и, по мнению Степановой, "завела новые отношения". Кстати, сама Самойлова утверждает, что у нее нет другого мужчины.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>