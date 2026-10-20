Брат принцессы Дианы сделал шокирующее заявление о ее смерти

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер так и не смирился с ее гибелью. Граф выпустил мемуары, в которых рассказала свою версию произошедшего в конце лета 1997 года. Чарльз уверен, что разгадал тайну "убийства" своей сестры.

Граф рассказал о том, как изощрённая уловка, которая, по его мнению, была организована Букингемским дворцом, довела Диану до предела. Как пишет RadarOnline, по данным брата принцессы, сотрудники британских спецслужб, якобы действовавшие по указанию принца Филиппа, "провели хитроумную операцию, призванную довести эмоционально уязвимую Диану до срыва".

Принцесса была в отчаянии, она не могла доверять своей команде. Это заставило Диану отказаться от услуг старой охраны и нанять непроветренного водителя, который, как выяснилось уже после трагедии, злоупотреблял алкоголем.

Спенсер утверждает, что начал схему по внушению принцессе мыслей о слежке и готовящемся на нее покушении журналист BBC Мартин Башир. Он использовал поддельные банковские выписки, чтобы добиться скандально известного интервью Дианы для программы Panorama. Несколько недель репортер убеждал принцессу, что за ней следят люди, действующие по поручению членов королевской семьи и агентов MI5.

"Последствия того, что Диане сказали: „Ты не можешь никому доверять“, заключались в том, что в ту ночь она фактически осталась одна. И я думаю, она была настолько убеждена в этом, что отказалась от своего водителя — совершенно невиновного человека", — заявил Спенсер.

Граф назвал гибель леди Ди "в высшей степени предотвратимой". "Люди говорили: „О, у неё была паранойя“. Нет, у неё не было паранойи, — настаивает Спенсер. — Она была убеждена, что не может доверять людям, потому что перед ней находились соответствующие доказательства. И я думаю, что именно это сделало её уязвимой в ту ночь".

Более того, Башир, которого многие считают невольным участником предполагаемой схемы, сумел также убедить Диану, что её личные электронные письма перехватывают, телефон прослушивают, а за её автомобилем следят.

"Диана не могла противостоять заговору, целью которого было заманить её в ловушку. Она была словно ягнёнок, которого ведут на заклание", — рассказал высокопоставленный источник в королевских кругах.

Напомним, что роман принца Чарльза (Карл III) с его давней возлюбленной, а ныне королевой Камиллой, подтолкнул Диану к отношениям с несколькими мужчинами, среди которых были британско-пакистанский кардиохирург Хаснат Хан и продюсер Доди Файед.

Инсайдер утверждает, что из-за этих отношений MI6 якобы стала считать Диану угрозой национальной безопасности, поскольку она была матерью принца Уильяма — наследника престола.

31 августа 1997 года 36-летняя Диана погибла вместе с Файедом и водителем Анри Полем. Материалы дела о смертельной аварии насчитывают около 6 000 страниц. Эти документы засекречены, они еще несколько десятков лет будут недоступны.