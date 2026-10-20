Эпидемия одиночества: почему после 30 лет всё сложнее заводить друзей

После 30 лет попытка найти друга или партнёра часто напоминает бесконечное собеседование: вроде провели приятный вечер, но повторить встречу некогда ни вам, ни собеседнику. Или просто не хочется. Многие не могут построить романтические отношения, что уж говорить о дружбе.

Почему так происходит и какие механизмы за этим стоят — "ТВ Центру" объяснила психолог, схема-терапевт Екатерина Квасникова.

Комфорт удалёнки и романтизация изоляции

Мир кардинально изменился: эпоха работы из дома, экспресс-доставок и сервисов создала идеальные условия, чтобы вообще не выходить из "домашнего кокона". Зачем пересиливать возможную неловкость, если любой комфорт доступен в два клика? Но плата за эту безопасность – социальная растренированность. Мы отвыкаем контактировать с реальным миром без экрана, и любой очный шаг к новому человеку кажется энергозатратным подвигом.

Багаж "дружеских разводов" и страх повторить опыт

К 30 годам у большинства из нас есть истории болезненного распада дружеских связей. Кто-то тихо отдалился, кто-то откровенно предал, с кем-то пути разошлись из-за смены ценностей. Этот опыт оставляет следы. Вполне резонно возникает вопрос: "Зачем снова открываться и проходить этот путь с нуля, если в конце есть вероятность опять испытать отвержение или разочарование?"

Исчезновение естественного контекста

В юности дружба рождалась из регулярного и незапланированного контакта в школе, институте, общежитии или дворовой компании. У нас было много свободного времени и общий быт. Во взрослом возрасте этот механизм ломается. Наш график расписан между работой, бытом, семьёй и попытками выспаться. Дружба перестаёт быть побочным продуктом жизни – она требует осознанного планирования, на которое часто не хватает ресурса.

Разница ценностей и формирование границ

В 20 лет мы сходились легко, потому что сами ещё толком не знали, кто мы. Нам хватало общего тусовочного контекста. К 30 годам на первый план выходит ценностное совпадение. У нас появляются сформированное мировоззрение, финансовый статус, отношение к отношениям и понятие о морали. Поверхностное общение больше не насыщает, а компромиссы с тем, что противоречит нашим базовым ориентирам, постепенно становятся невозможными.

Сложность в поиске "своих" – это своего рода естественная плата за взрослость, избирательность и бережность к себе. И от этого только ценнее становятся отношения с теми людьми, с которыми вам удалось пройти через этот рубеж кристаллизации личности и сохранить близость.