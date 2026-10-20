Актер Олег Шкловский уверовал и бросил третью жену

79-летний актер Олег Шкловский переживает перемены в личной жизни. Знаменитый артист развелся с третьей супругой Натальей.

Говорят, Олег Шкловский, который прославился благодаря таким фильмам как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Зимний вечер в Гаграх" и "Узник замка Иф", а также сериалу "Не родись красивой", давно живет с другой женщиной. Но лишь сейчас официально оформил развод.

"Мировой судья судебного участка № 232 района Чертаново Северное города Москвы 19 октября 2026 года удовлетворил исковые требования Шкловского Олега Менделевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака", - сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, что Олег Шкловский впервые женился, когда был еще очень молод. Однако с супругой Галиной он долго не прожил. Впоследствии актер винил в разводе себя и честно признавался, что изменял жене.

Во втором браке артист стал отцом. Дочь Мария выбрала профессию лингвиста, а сын Михаил пошел по стопам отца и тоже стал актером. Но и этот союз Шкловского развалился.

Тогда актер женился в третий раз. Супруга родила ему сына Даниила. Примечательно, что в то время Олег Шкловский всерьез увлекся верой и даже временно оставил актерскую карьеру, занявшись восстановлением храма.

Как утверждает Starhit, в настоящее время 79-летний артист живет с Татьяной Писоцкой, которая не связана с миром кино и работала при храме. По слухам, пара вместе около пяти лет.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>