В США заявили о желании Трампа нормализовать отношения с Россией

Недавние шаги президента США Дональда Трампа отражают его растущее стремление нормализовать отношения с Россией. Это стремление становится все сильнее – даже невзирая на то, что сближение с Москвой будет означать дальнейшее ослабление позиций Украины, пишет газета New York Times.

Издание напоминает, что Трамп отменил подписанный всего несколько недель назад закон, вводящий новые тарифы для России. Он заключил сделку по закупке дизельного топлива с Москвой. Американский лидер призвал к замене президента Украины Владимира Зеленского.

Презрение Трампа к Зеленскому — не новость. Что изменилось, так это возросшая решимость президента США навязать главе киевского режима сделку, убеждая его, что упорствовать в стремлении удержать части восточных областей страны не имеет смысла. И что Украина тоже может заработать, если примет соглашение, даже если оно будет составлено в основном на условиях России. Именно с таким посланием Трамп обратится к Зеленскому сегодня в Осло, где спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится с украинским президентом.