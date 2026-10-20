Стали известны подробности освобождения Омельника в Запорожской области

Большие потери противник несет и на линии боестолкновения. На Добропольском участке наши бойцы продолжают зачистку города от оставшихся разрозненных групп националистов и одновременно расширяют зону контроля к западу от населенного пункта. Активные боевые действия сейчас разворачиваются и на Запорожском направлении.

Наши бойцы рассказали, как освобождали населенный пункт Омельник в Запорожской области. По их словам, за этот рубеж ВСУ держались особенно упорно. Через село проходит трасса, по которой боевики снабжали Ореховскую группировку.

Врагу не помогли даже множество камер наблюдения, которые они расставили по периметру села, замаскировав под антенны связи. Распознать и уничтожить их помогли расчеты войск беспилотных систем.

Для наших операторов БПЛА невыполнимых задач не существует - что бы ни предпринимал враг. На Днепропетровском направлении расчет ударного беспилотника "Молния - 2" поразил пункт управления дронами - вслепую. Почти за километр до цели на экране пропала картинка - противник включил систему радиоэлектронной борьбы.

Огромную роль подразделения войск беспилотных систем сыграли и в освобождении Доброполья. Поразили около 200 пунктов управления БПЛА и завоевали тотальное превосходство, как говорят бойцы, в "малом небе".

На фронте говорят: "Без связи нет победы". Сегодня военные связисты отмечают свой профессиональный праздник. В любую погоду, днем и ночью, под постоянными обстрелами обеспечивают взаимодействие войск. А в освобожденных районах - прокладывают оптоволоконные линии и восстанавливают повреждённую инфраструктуру после атак беспилотников ВСУ.