Собянин: Ресурсный центр "Мосволонтeр" запускает три новых программы обучения

Ресурсный центр "Мосволонтёр" запускает три программы обучения для поддержки инклюзивного добровольчества в столице. Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Собянин в социальных сетях.

Так, организован курс по сопровождению незрячих и слабовидящих людей-владельцев собак-проводников. Он включает этику общения, правила безопасности и практику.

Также подготовлен трёхдневный интенсив по поддержке людей с ментальными особенностями. Кроме того, проводится марафон для добровольцев с инвалидностью, который помогает освоить новые компетенции и регулярно участвовать в социальных проектах города. Зарегистрироваться на обучение можно на сайте платформы Мосволонтёр.