Подтоплены дома, повалены деревья, нарушено энергоснабжение. В Крыму ликвидируют последствия циклона. На регион обрушились ливни с ураганным ветром. Грязевые потоки с гор хлынули по улицам. Самая сложная обстановка в ялтинском посёлке Кореиз.

Теперь на месте дороги в центре Кореиза - месиво из грязи, камней и строительного мусора. Водой едва не смыло припаркованный автомобиль. Речка Узень Чешме в обычный день больше похожа на маленький ручей. Но после обильных осадков превращается в бурный поток, который сносит все на своем пути: постройки, фонарные столбы и даже бетонные подпорные стены.

Виталий Гейдаров родился в этом доме. Говорит, подтопления здесь случаются регулярно. Только за последние 6 лет - 3 раза. В Кореизе объявлена чрезвычайная ситуация муниципального характера. За три дня в Ялте выпало более 400 миллиметров осадков. Спасатели непрерывно устраняют последствия непогоды. Спецтехника расчищает улицы от крупного мусора и камней. Чтобы не допустить новых подтоплений, созданы 2 дамбы из мешков с песком.

На базе одной из местных гостиниц открыт пункт временного размещения. Эвакуированы пять человек, в том числе ребенок. На месте работает оперативный штаб. Ведётся непрерывный мониторинг обстановки. Временно закрыт маршрут к водопаду "Учан-Су". Это связано с высокой вероятностью падения камней.

Ветер повалил деревья и фонарные столбы в разных районах Крыма. Из-за ливня в Судаке подтопило нескольких частных домов. По данным синоптиков, в первую половину дня на южном берегу Крыма и в горах сохранятся сильные осадки.