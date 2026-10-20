Сибирь и Дальний Восток переживают арктическое вторжение

Ряд регионов Сибири и Дальнего Востока переживает арктическое вторжение. Резко похолодало в Забайкалье. Температура опустилась до минус 16 по ночам. Уже несколько дней идет снег.

На трассах образовался накат. Дорожное движение фактически заблокировано. Из-за гололедицы многие машины на летней резине не способны преодолеть даже небольшие уклоны.

С похожими проблемами столкнулись автомобилисты и в соседней Бурятии. Улан - Удэ сковали многокилометровые пробки. В городе множество аварий. Коммунальные службы проводят противогололедную обработку проезжей части в круглосуточном режиме.