Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 9-месячного Влада из Красноярска

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 9-месячного Влада Галкина из Красноярска. У малыша смертельный диагноз - первичный гемофагоцитарный лимфогистоцитоз с поражением центральной нервной системы. Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует собственный организм. Ребёнку предстоит срочная трансплантация костного мозга. Но требуются специальные сопроводительные препараты. Без них пересадку нельзя провести. Стоят лекарства больше 2 с половиной миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Но помочь может каждый.

Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Сопроводительные препараты нужны уже сейчас - время упускать нельзя.

Владу всего девять месяцев, а его хрупкая детская жизнь в любой момент может оборваться. После рождения мама не успела даже порадоваться появлению долгожданного сына. Над ребёнком нависла смертельная угроза из-за которой, вместо прогулок и игр – больничная палата и постоянное наблюдение врачей.

"Прежде всего, ты думаешь не о своём состоянии, да, ты думаешь о состоянии ребёнка, и как будто бы нет времени на то, чтобы как-то убиваться, впадать в какие-то депрессии, потому что жизнь перевернулась просто с ног на голову", - рассказала Виктория Галкина.

Первые тревожные симптомы появились, когда Владу было всего два с половиной месяца. Высокая температура, критически низкий гемоглобин, реанимация. В июле врачи поставили диагноз — первичный гемофагоцитарный лимфогистоцитоз с поражением центральной нервной системы. Это очень редкое смертельное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственный организм. Сначала — судороги и снижение тонуса мышц, потеря приобретенных навыков. Если болезнь не лечить — ребенок умрет.

Тяжёлые приступы причиняют Владу нестерпимую боль. Он утратил даже те начальные двигательные навыки, которым успел научиться. В Петербурге врачам удалось взять ситуацию под контроль. Но теперь ребёнку предстоит следующий, решающий этап — срочная трансплантация костного мозга. Донор уже найден. Но требуются специальные сопроводительные препараты. Без них пересадку нельзя провести. Счет у мальчика идёт буквально на дни.

Чтобы спасти Владу жизнь, семье нужно собрать 2 миллиона 572 тысячи 730 рублей. Таких денег у родителей нет, мама умоляет не проходить мимо их беды.

"Просим помочь всех неравнодушных, от этой суммы зависит жизнь нашего ребенка", - говорит мама мальчика.

Виктория приехала с сыном из Красноярска в Петербург. Муж остался дома, он работает, но каждый день переживает за Владика. Семье приходится одновременно бороться за здоровье ребёнка и искать средства на лечение. Им очень нужна наша с вами помощь.

Семье еще предстоит пройти через многое. Но родители верят, что однажды больничные стены станут воспоминанием. И вместо капельниц и тревожного ожидания результатов анализов у Влада будут прогулки, любимые игрушки, первые шаги, слова и открытия — всё то, что должно быть в жизни каждого маленького ребёнка.

Ещё раз напомним: операцию Влада нельзя откладывать. Помощь нужна как можно скорее. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Владислава Галкина, программа 2674