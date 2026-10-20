Дочь Аркадия Райкина прикована к постели

Дочь легендарного артиста Аркадия Райкина госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Екатерина находится в московской больнице в тяжелом состоянии.

88-летнюю актрису Театра имени Вахтангова, заслуженную артистку РСФСР экстренно увезли в больницу еще в начале октября. Из-за резкой слабости и тяжести заболевания она сейчас прикована к постели, практически не передвигается самостоятельно. Врачи проводят интенсивную терапию, чтобы стабилизировать состояние артистки и справиться с последствиями кровопотери, передает Mash.

Напомним, Екатерина Райкина около 50 лет служила в Театре имени Вахтангова. Она играла Зелиму в "Принцессе Турандот" и Софью в "Дамах и гусарах", снималась в фильме "Благочестивая Марта".

Впрочем, куда больше известен ее младший брат Константин Райкин. В его послужном списке множество звездных ролей. Он выходил на сцену и со знаменитым отцом и абсолютно один. Он объездил всю страну. Ему не доставляло труда в одиночку держать внимание зала. Но всесоюзную славу ему принес кинематограф. Критики писали, что, если бы не Райкин, фильм "Труффальдино из Бергамо" никто бы и не заметил.

Но Райкин мог сыграть и вовсе без слов. Как в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих". Он очень разный - в знаменитых "Служанках", в "Контрабасе".

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