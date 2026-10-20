Южная Корея эвакуирует посольство из Киева

Сеул окончательно сворачивает свое присутствие на Украине. Южная Корея эвакуирует свое посольство из Киева, сообщает Yonhap News Agency. Вслед за экстренным отзывом посла Сеул объявил о выводе сотрудников дипмиссии.

Агентство напоминает, что поводом для демарша стал срыв негласных договоренностей по двум пленным солдатам КНДР. Киев передал их Сеулу под обещание строжайшей секретности. Однако Зеленский ради пиара раструбил о передаче солдат с трибуны Генассамблеи ООН.

Власти Южной Кореи потребовали официальных извинений, но в Киеве назвали скандал недоразумением. В итоге Сеул 10 октября демонстративно отозвал из Киева посла Пак Ки Чхана, теперь МИД республики урезает сам штат посольства. В ведомстве подчеркнули: подвергать дипломатов риску воздушных ударов ради недоговороспособного партнера Сеул не намерен.