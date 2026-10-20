ФСБ задержала 18-летнего россиянина за передачу данных украинской разведке

Сотрудники ФСБ задержали в Марий Эл 18-летнего молодого человека, по подозрению в государственной измене.

Установлено, что мужчина 2008 года рождения сам связался с представителем разведки Украины. За деньги он передал противнику сведения о расположении в Марий Эл объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд отправил фигуранта под стражу, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма за видеосъемку объектов ПВО для Украины.