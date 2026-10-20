Легенду "Локомотива" Олега Гарина нашли мертвым в съемной квартире

Скончался легендарный игрок "Локомотива" Олег Гарин. Ему было 60 лет. О трагедии сообщил Юрий Дроздов.

Коллега рассказал, что в последние дни Гарин неважно себя чувствовал. Он даже пропустил выездной матч юношеской команды „СКА-Хабаровск“, в тренерском штабе которой работал.

Когда экс-игрок "Локомотива" перестал выходить на связь, Дроздов поехал к нему на съемную квартиру. Там футболиста и нашли без признаков жизни.

"В последнее время Олег работал в юношеской команде „СКА-Хабаровск“. Перед последним выездом сказал, что плохо себя чувствует, и остался дома. Когда команда вернулась, дозвониться ему не смогли. Поехали на съемную квартиру, которую Гарин снимал, с ее хозяином. И обнаружили тело", — сообщил Дроздов "Чемпионату".

Точная причина смерти Гарина будет установлена после проведения судмедэкспертизы. "По предварительным данным, проблемы с сердцем", — отметил Дроздов.

Олег Гарин является рекордсменом "Локомотива" по числу голов в чемпионате России. В сезоне-1994 он забил 20 мячей. За "красно-зеленых" нападающий выступал с 1993 по 1997 год, вместе с клубом он дважды выиграл Кубок России.