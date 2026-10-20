И 40 дней не прошло: родня со скандалом делит наследство Кашпировского

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября. Ему было было 87 лет. Причиной смерти целителя стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Прощались с магом в Москве 8 октября. К траурному залу на Троекуровском кладбище пришли сотни поклонников Кашпировского. После панихиды тело целителя загрузили в катафалк и отвезли в грузовой терминал аэропорта. Анатолий Михайлович завещал похоронить его в семейной могиле в Виннице.

Но не прошло и 40 дней после смерти гипнотизера, как среди его близких разразился скандал. Сын Кашпировского Сергей пожаловался, что молодая вдова пытается отобрать у него дом в США. Якобы перед смертью одиозный психотерапевт "отменил" завещание и оставил все наследство ей, передает SHOT.

По словам женщины, существует новое завещание Анатолия Кашпировского, где и указана его новая воля: будто бы все имущество переходит ей. Однако Сергей не согласен с таким положением дел. Он сомневается, что отец изменил свою последнюю волю, и подозревает, что на него повлияли "сверхъестественные силы". Интересно, что еще при жизни Кашпировский словно под гипнозом переписал на молодую супругу московскую "двушку" и, по некоторым данным, отдавал ей все свои гонорары.

В частности, сын и вдова Кашпировского борются за особняк в Калифорнии, который стоит около 30 миллионов рублей. Как рассказал Сергей, они с отцом покупали недвижимость через общую компанию, причем он не стал на себя ее оформлять, потому что разводился с женой. Однако через пару лет Кашпировский самовольно переписал дом на себя.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы.

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