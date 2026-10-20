Саша Артемова из "Дома-2" рассказала правду о разводе с бизнесменом: издевался, бил и забирал все деньги

Саша Артемова была одной из самых красивых участниц "Дома-2". На проекте она вышла замуж за Женю Кузина, их пара выиграла конкурс "Свадьба на миллион". От легендарного выпускника реалити Александра родила дочь. Но семью сохранить не удалось.

После ухода с проекта Кузин и Артемова развелись. Через несколько лет на празднике у Нелли Ермолаевой Саша познакомилась с Николаем Субачевым. Роман был очень эмоциональным. Сразу после свадьбы влюбленные закатили скандал, который транслировали в соцсетях.

Но тогда супруги смогли найти в себе силы простить обиды. Пара продержалась еще два года. А летом 2026-го Саша объявила, что ушла от мужа и вернула себе девичью фамилию. Артемова призналась, что до сих пор не может забыть то, с чем ей пришлось столкнуться в браке с Субачевым.

"Через какой ад я прошла полгода назад, врагу не пожелаешь. Человек целенаправленно оставил меня без денег, без минимальной возможности на существование. У меня была разбита техника, разгромлено полквартиры. И вы не представляете, о скольких вещах я молчу и не говорю ввиду своей безопасности и безопасности ребенка", — поделилась Саша.

Артемова назвала бывшего мужа "непредсказуемым, нездоровым человеком". По словам Александры, Николай очень многое ей запрещал, оставлял без денег.

"В этом браке я не могла нормально зарабатывать, а если если что-то и зарабатывалось, то я этих денег практически не видела. <…> Никогда бы не подумала, что смогу оказаться на таком страшном дне, из которого придется выкарабкиваться. Надеюсь, моя история станет поучительной для других женщин", — призналась звезда "Дома-2".

Один из приятелей Саши рассказал "СтарХиту", что Артемова очень многое не договаривает. По словам инсайдера, Субачев часто себя не контролировал. Якобы мужчина неоднократно поднимал на жену руку.