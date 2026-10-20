Раскритикованный Трампом Зеленский побежал клянчить Starlink у Рубио

Раскритикованный американским президентом Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский созвонился с госсекретарем США. Глава киевского режима просил Марко Рубио включить Киеву Starlink.

Как написал сам Зеленский в Telegram, беседа была содержательной. Обсудили ситуацию с системами противовоздушной обороны и ограничения работы спутникового интернета. Starlink/Starshield для Украины необходимо восстановить, уверен украинский лидер.

О реакции госсекретаря США Зеленский рассказывать не стал. Марко Рубио ранее заявил, что Штаты не ограничивали работу Starlink для Киева, в Вашингтоне об этом ничего не знают.