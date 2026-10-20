На Кубани подростков обвинили в теракте на железной дороге

Трех подростков обвинили в поджоге релейного шкафа на Кубани.

В ночь на 24 сентября трое местных жителя в возрасте 15, 16 и 17 лет совершили поджог шкафа расположенного на перегоне между станциями Горячий Ключ и Долина Очарования. Действовали подростки по заданию из мессенджера за деньги.

Преступление поставило под угрозу выхода из строя оборудования, обеспечивающего безопасность пассажиров и движения поездов, сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Фигурантов дела заключили под стражу.

Ранее в 21 регионе страны прошла масштабная акция по выявлению завербованных украинскими спецслужбами подростков. Были задержаны 50 несовершеннолетних.