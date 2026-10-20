Вучич рассказал, как побывал дома у Путина

Александр Вучич однажды был в гостях у Владимира Путина. Как рассказал экс-президент Сербии, он подарил президенту России старинную икону XVII века. Он ее долго искал специально, чтобы привезти российскому лидеру.

О визите домой к Путину Вучич рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. По словам экс-президента, российский лидер принял его без всякого протокола. Путин трижды поцеловал подаренную икону, даже служба безопасности ничего не осматривала.

Вучич отметил, что для него эта икона была важна – а для Путина, наверное, обычная икона. Экс-президент Сербии добавил, что российский лидер во время их встречи даже сел за пианино.